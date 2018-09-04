В Прикамье 19-летний парень хотел убить приемную мать ледорубом

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-04T09:29:50+03:00

Он в пьяном состоянии пришел к ней домой и устроил ссору

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19-летний житель Чердынского района в декабре прошлого года пришел к своей приемной матери в состоянии алкогольного опьянения. Они сильно поругались. Парень взял в руки ледорубом и замахнулся на женщину. Пьяный молодой человек направил клинок в шею, но потерял равновесие и упал. Приемная мать воспользовалась моментом и позвонила в полицию.

Прибывшие по адресу стражи порядка задержали хулигана и доставили его в территориальный отдел внутренних дел. Суд назначил гражданину наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Барде пьяный парень угнал у друга машину и отправился в колонию. Вместе с приятелем они взяли у пьяного хозяина машину. Однако вскоре были остановлены сотрудниками ГИБДД на трассе Оса-Чернушка. Суд приговорил 23-летнего угонщика к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.