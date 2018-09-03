В Прикамье пьяный парень угнал у друга машину и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-03T12:20:46+03:00

Его подельник в скором времени тоже предстанет перед судом

Изменить размер текста: A A

В Прикамье один год один месяц проведет в исправительной колонии общего режима 23-летний житель Барды, который без спроса взял автомобиль у своего друга.

В мае друзья выпивали. Когда 26-лений хозяин автомобиля проснулся, он обнаружил пропажу автомобиля «Хендай Акцент», взятого им в аренду в Перми.

Оказалось, что машину взяли друзья, с которыми он выпивал. Когда хозяин машины уснул, один из приятелей предложил другому съездить в село Куземьярово.

- Воспользовавшись тем, что ключи находились в автомобиле, молодые люди завели машину и поехали, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - . Однако вскоре были остановлены сотрудниками ГИБДД на трассе Оса-Чернушка.

В результате суд приговорил 23-летнего угонщика к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В скором времени его подельник также предстанет перед судом.