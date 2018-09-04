2018-09-04T09:05:16+03:00
Общество

В Перми завершено строительство нового кадетского корпуса на 460 учащихся

В этом году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ
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1 сентября Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина открыл свои двери для 460 юных курсантов. Строительство учебного корпуса осуществляло Управление капитального строительства Пермского края в рамках реализации адресной инвестиционной программы региона.

Строительные работы начались в 2017 году, на это было направлено почти 250 млн рублей из краевого бюджета. Еще 29 млн рублей направили на оснащение учебным оборудованием и мебелью. Общая площадь кадетского корпуса составила более 7 тысяч кв.м.

Напомним, в этом году в Прикамье планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ: 2 из них в Перми, 2 – в Красновишерском районе, плюс по школе в Березовском и Гайнском районах. В течение 5 лет предполагается построить 27 школ более чем на 15 тысяч мест. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 8,3 млрд рублей.

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