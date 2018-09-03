2018-09-03T07:57:25+03:00
Происшествия

В Перми Роспотребнадзор назвал белое облако, появившееся в Закамске, безвредным

Содержание загрязняющих веществ было в норме
Константин КЯКИНЕН
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Утром 31 августа над поселком Новый Крым в Кировском районе Перми и древней Нагорная Краснокамского района появилось белое облако и сильный едкий запах. Облако густого дыма перемещалось со стороны предприятия «Прикладная химия» к «Пермской химической компании». Сотрудники химпредприятий стали жаловаться на слезоточивость, боли в горле и кашель. Более 50 человек были эвакуированы.

На место выехали представители краевого Роспотребнадзора.

- Было организовано проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в п. Н.Крым и в д. Нагорная Краснокамского района на содержание загрязняющих веществ, характерных для выбросов предприятий, - сообщили в ведомстве. - По результатам исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает предельно допустимых концентраций.

Тем временем, Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу.

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