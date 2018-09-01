Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу
В Москве состоялось совещание по вопросам работы Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения в Березниках. Участие в совещании приняли заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Пермского края Максим Решетников.
Правительственной Комиссией был утвержден график переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках. Совещательный орган осуществляет контроль и координацию выполнения программы. Переселить необходимо около 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии. В прошлом году дополнительно признали аварийными 8 домов, где проживают почти 1400 человек. В нынешнем году список пополнился еще 18 домами после появившегося провала в Соликамске.
По итогам совещания принято решение о продолжении работы Комиссии, сообщили в пресс-службе губернатора.