Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-01T17:49:45+03:00

Сейчас она занимается контролем переселения березниковцев из опасной зоны

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В Москве состоялось совещание по вопросам работы Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения в Березниках. Участие в совещании приняли заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Правительственной Комиссией был утвержден график переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках. Совещательный орган осуществляет контроль и координацию выполнения программы. Переселить необходимо около 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии. В прошлом году дополнительно признали аварийными 8 домов, где проживают почти 1400 человек. В нынешнем году список пополнился еще 18 домами после появившегося провала в Соликамске.

По итогам совещания принято решение о продолжении работы Комиссии, сообщили в пресс-службе губернатора.