В Перми сварщик погиб при взрыве топливного бака локомотива

СЕГОДНЯ 09:23 2018-08-29T09:23:54+03:00

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На предприятии в Орджоникидзевском районе краевой столицы 47-летний газосварщик ремонтировал локомотив. По неустановленной причине, во время работ взорвался топливный бак железнодорожного состава. Рабочий получил смертельную травму, сообщили в краевом следственном комитете.

Следователи и представители государственной инспекции труда проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по факту получения газосварщиком ремонтного предприятия смертельной травмы на производстве (. 2 ст. 143 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

Ранее мы писали, что в Прикамье 19-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП. Горе-водитель не справился с управлением, и авто упало в кювет. Авария случилась в Куеде, в районе автодороги Федоровск – Тапья. Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место ДТП, выяснили, что водитель – 19-летний молодой человек – сел за руль, не имея водительских прав. Более того, машина ему не принадлежит. К счастью, в аварии никто не пострадал.