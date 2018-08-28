2018-08-28T07:26:49+03:00
Происшествия

В Краснокамске судебные приставы поймали должницу, пообещав ей новый кредит

Девушка пришла за деньгами в микрофинансовую организацию, где ее уже ждали сотрудники ведомства
Вероника РАНГУЛОВА
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Приставы поймали должницу, пообещав ей деньгиПриставы поймали должницу, пообещав ей деньгиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные приставы из Краснокамска поймали должницу, реализовав хитрый план. Женщина долгое время числилась в списке самых злостных неплательщиков города. У нее скопились огромные долги по кредитам, которые она не погашала. Кроме того, должница ни разу не вспомнила про алименты, которые обязана выплачивать на содержание собственного ребенка.

Как рассказали в службе судебных приставов по Пермскому краю, в отношении недобросовестной гражданки были возбуждены исполнительные производства о взыскании кредиторских задолженностей и алиментов.

- Объявив неплательщицу в розыск, судебный пристав внимательно изучил ее долговую историю, справедливо предположив, что любительница поживиться за чужой счет не откажется от возможности получить новый кредит, - рассказали подробности "спецоперации" в ведомстве.

Помочь согласили работники одной из микрофинансовых орагнизаций. Они позвонили женщине и сообщили, что ей якобы предварительно одобрена определенная сумма.

Женщина согласилась взять новый кредит, а когда пришла за деньгами, там ее ждал судебный пристав.

- Вместо обещанных денег злостной неплательщице пришлось проследовать в отдел для дачи объяснений о причинах уклонения от погашения многочисленных долгов и составления протокола об административном правонарушении за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, - отметили в ведмостве.

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