2018-08-29T07:57:54+03:00
Происшествия

В Березниках женщина на «Форде» сбила 8-летнего мальчика

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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28 августа в Березниках на улице Свободы под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте и его сбил «Форд Экоспорт», 55-летняя женщина не успела затормозить и предотвратить аварию.

Мальчик с травмами головы и бедра госпитализирован в местную больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 19-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП. Горе-водитель не справился с управлением, и авто упало в кювет. Авария случилась в Куеде, в районе автодороги Федоровск – Тапья. Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место ДТП, выяснили, что водитель – 19-летний молодой человек – сел за руль, не имея водительских прав. Более того, машина ему не принадлежит. К счастью, в аварии никто не пострадал.

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