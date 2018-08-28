2018-08-28T07:09:17+03:00
Происшествия

В Прикамье 19-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП

Горе-водитель не справился с управлением, и авто упало в кювет
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Горе-водитель получил штраф 5 тысяч рублейГоре-водитель получил штраф 5 тысяч рублейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Авария случилась в Куеде, в районе автодороги Федоровск – Тапья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, его машина перевернулась в кювет.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место ДТП, выяснили, что водитель – 19-летний молодой человек – сел за руль, не имея водительских прав. Более того, машина ему не принадлежит.

- Полицейские провели проверку и выяснили что владельцем авто является двоюродный брат угонщика, - сообщили в ведомстве. - Воспользовавшись тем, что его родственник уснул на заднем сидении машины, злоумышленник достал ключи зажигания из кармана его куртки и решил покататься.

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

За управление автомобилем, не имея на это прав, подозреваемый привлечен к административной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный пермяк ограбил зоомагазин
В Краснокамске судебные приставы поймали должницу, пообещав ей новый кредит
Пермский театр «У Моста» ищет черного кота для роли в спектакле
В Анапе задержали рейс, на борту которого находились более 200 детей из Перми
Владимир Путин распорядился предоставить частному инвестору земельный участок в центре Перми - для инвестпроекта по медуниверситету
В городах Кизеловского угольного бассейна медицина становится доступнее
В Перми посадили директора ООО «Лестрейд», который скрыл от налогов 142 млн рублей
Пермяков с Днем набережной поздравит «Несчастный случай»
22-летний житель Прикамья, вышедший на свободу, снова совершил кражу
В Перми двое парней насмерть забили прохожего в центре Перми
В Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе
В Березниках пожарные спасли мужчину, который был без сознания
В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкоголя
Пермяк отсудил деньги за неисправный автомобиль