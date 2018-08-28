В Прикамье 19-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП
Авария случилась в Куеде, в районе автодороги Федоровск – Тапья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением, его машина перевернулась в кювет.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место ДТП, выяснили, что водитель – 19-летний молодой человек – сел за руль, не имея водительских прав. Более того, машина ему не принадлежит.
- Полицейские провели проверку и выяснили что владельцем авто является двоюродный брат угонщика, - сообщили в ведомстве. - Воспользовавшись тем, что его родственник уснул на заднем сидении машины, злоумышленник достал ключи зажигания из кармана его куртки и решил покататься.
По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. Началось расследование.
За управление автомобилем, не имея на это прав, подозреваемый привлечен к административной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.