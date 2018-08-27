В Анапе задержали рейс, на борту которого находились более 200 детей из Перми
В Анапе задержали рейс самолета А-321 компании Red Wings, на борту которого находились 210 маленьких пермяков. Они отдыхали на побережье Черного моря.
- В 12:35 дети и их сопровождающие должны были вылететь в Пермь, но по решению авиакомпании вылет из Анапы был перенесен на 17:30, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Анапы. - Пассажирами этого рейса являются отдыхающие детских центров. Время ожидания вылета они провели в них.
Причину задержки рейса не называли. По данным сайта аэропорта, регистрация на рейс закончена. Самолет прибудет в Пермь в 22:05.
Ранее мы писали: пермячка Екатерина Сабирова рассказала в соцсети о том, что 12 июля она должна была вылететь из Москвы в Пермь в 23-55. Но вылет на час задержали из-за погрузки на борт оружия.