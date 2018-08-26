Пес-алабай Лаваш, получивший в Перми 12 ножевых ранений, впервые вышел на прогулку

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-26T17:57:26+03:00

Его изранил владелец одного из гаражей в Верхней Курье [видео]

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Пермские зоозащитники сообщили о том, что алабай по кличке Лаваш впервые после ранения смог выйти на прогулку.

Напомним: ему нанес множество ножевых ран владелец одного из гаражей в гаражном кооперативе в Верхней Курье. Пса доставили в ветеринарную клинику, где ветврачи насчитали на его теле 12 резаных ран. Собаку пришлось держать на сильнодействующих обезболивающих: врачи боялись, что она погибнет от болевого шока.

И вот, наконец, Лаваша попытались вывести на прогулку.

«Лаваш встал и пошел, - написал на своей странице в соцсети зоозащитник Семен Филипповский, выложив видео. - Есть проблемы с задними лапами, почками и сердцем».

Но после прогулки Лавашу стало хуже.

«Сегодня утром ему стало плохо - отказался от еды и не пошел на прогулку, - констатировал позже Семен. - В понедельник ему еще раз сделают УЗИ всех проблемных органов и рентген позвоночника. Есть опасения, что пережитый стресс и болевой шок отрицательно сказались на всем организме».

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