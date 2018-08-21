2018-08-21T13:08:03+03:00
Происшествия

В Прикамье контролер участка шахты платил своему начальнику

За деньги подчиненный получал возможность дополнительного заработка
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Горнозаводском районе освободили от уголовной ответственности контролера участка сторожевой службы АО «Сарановская шахта «Рудная». 52-летний житель поселка Койва с января 2016 по февраль 2018 года передал своему начальнику 223 тысяч рублей в обмен на дополнительную работу и заработок.

Как сообщили в краевом следственном комитет, контролер раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он сам рассказал о совершенном им подкупе. Постановлением суда уголовное дело в его отношении было прекращено. Расследование уголовного дела в отношении начальника участка, незаконно получавшего денежное вознаграждение от подчиненного, продолжается.

Ранее мы писали, что в Перми работника отправили в неоплаченный отпуск без его согласия. Руководство фирмы утверждало, что заявление сотрудник писал, но его потеряли. Государственная инспекция труда в Пермском крае выписало штраф 30 тысяч рублей ООО «Экол».

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