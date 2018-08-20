В Перми работника отправили в неоплаченный отпуск без его согласия

СЕГОДНЯ 09:06 2018-08-20T09:06:21+03:00

Руководство фирмы утверждало, что заявление сотрудник писал, но его потеряли

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Государственная инспекция труда в Пермском крае выписало штраф 30 тысяч рублей ООО «Экол». В ходе проверки было выявлено, что работник был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы. Заявление о предоставлении отпуска он при этом не подавал.

Руководитель ООО «Экол» с постановлением не согласился и направил жалобу в Мотовилихинский районный суд. Районный суд оставил решение надзорного органа без изменения.

Тогда защитник подал жалобу в Пермский краевой суд. Он указал, что приказ о предоставлении отпуска был издан на основании письменного заявления работника, которое позже было утеряно, сообщили в краевом суде.

Однако в судебном заседании наличие письменного заявления работника подтверждено не было. Сам работник утверждал, что заявление о предоставлении отпуска не подавал.

Таким образом, жалоба защитника ООО «Экол» удовлетворена не была.