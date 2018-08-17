В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-17T15:08:15+03:00

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В Кизеле в ноябре 20-летний молодой человек подбил своего 17-летнего друга на преступление. Они ночью проникли в отделение связи и похитили ценности на 28 тысяч рублей.

Спустя несколько дней 20-летний грабитель вернулся и обворовал это же отделение связи еще на 23 тысячи рублей.

Полицейские задержали грабителей. Суд назначил 20-летнему виновному наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его юному сообщнику – в виде 140 часов обязательных работ. Кроме этого, с них будет взыскан размер причиненного материального ущерба.

Ранее мы писали, что в Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин. Им удалось похитить только 4 тысяч рублей. Суд приговорил одного налетчика к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику назначено наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ.