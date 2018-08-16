В Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-16T14:16:23+03:00

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В Чайковском в январе этого года двое молодых людей решили ограбить магазин. Они заранее распределили роли. Один оценил обстановку, посмотрел есть ли покупатели в магазине, кто продавец и остался ждать своего подельника на улице. Второй в черной шапке с прорезями и газовым пистолетом ворвался внутрь и потребовал у продавца деньги. Женщина испугалась и выдала грабителю всю наличку - 4 тысячи рублей.

По горячим следам преступники были задержаны. Ими оказались жители поселка Павловский - 24 и 28 лет. Любопытно, что один из налетчиков работал в школе учителем английского языка. После того, как на работе узнали о его «похождениях», его уволили.

Суд приговорил одного налетчика к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику назначено наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ.