В Пермском крае штрафы автомобилистов пойдут на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-17T07:30:39+03:00

В случае, если депутаты примут изменения в закон, нововведения вступят в силу с 1 января 2019 года

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Депутаты краевого Законодательного Собрания в первом чтении приняли изменения в закон «О дорожном фонде Пермского края».

Законопроектом предлагается разрешить использовать средства регионального дорожного фонда на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

В результате принятия поправок, изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

- Средства от штрафов позволят увеличить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения, - отметил председатель Заксобрания края Валерий Сухих. - По предварительной оценке, в дорожный бюджет может поступить порядка 800 млн. рублей дополнительно. Это, безусловно, позволит улучшить качества дорог, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского.