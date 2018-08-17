В Прикамье отец и сын присвоили более 700 тысяч рублей у центра занятости

СЕГОДНЯ 07:19 2018-08-17T07:19:15+03:00

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В Кишертском районе руководитель торгового предприятия и его сын осуждены за незаконное получение бюджетных средств. Они создали видимость коммерческой деятельности и получили субсидии в центре занятости на возмещение затрат на открытие своего дела и создание рабочих мест. В общей сложности они присвоили 738 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, преступление выявлено оперуполномоченными подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Кишертскому району.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа. Бывший руководитель торгового предприятия заплатит 400 тысяч рублей, а его сын – 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Перми руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей.Он внес в состав налоговых вычетов на добавленную стоимость расчеты с подставной организацией.