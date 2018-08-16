Руководитель пермской фирмы подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-16T15:21:58+03:00

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В Перми руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2013 году директор фирмы по поставке электрообрудования незаконно внес в состав налоговых вычетов на добавленную стоимость расчеты с подставной организацией. Подконтрольная руководителя коммерческая организация не вела финансово-хозяйственную деятельность. Тем самым, директор коммерческой организации нанес ущерб в сумме свыше 60,6 миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

Ранее мы писали, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на соликамском заводе «Урал». Две работницы предприятия получили ожоги 80% тела. Их срочно доставили в ожоговый центр в Пермь.