2018-08-15T14:32:23+03:00
Общество

Пермские ученые разрабатывают конструкции для хранения вещей в открытом космосе

Блоки будут стыковаться с МКС
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба ПГНИУфото: пресс-служба ПГНИУ
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Во время космических исследований на станциях необходимы помещения для лабораторных отсеков, хранения вещей, сбора космического мусора. В летательный аппарат они не вмещаются и их запускают отдельными блоками, которые после вывода на орбиту стыкуются с МКС. Однако транспортные ракеты имеют ограничения по грузоподъемности, а их грузовые отсеки жестко ограничены в объемах.

Ученые Пермского университета разрабатывают самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций, которые отвердевают прямо в космосе. Благодаря небольшому весу оболочки, конструкции применимы даже в дальнем космосе. Кроме того, если придать оболочке специальную форму, то ее можно использовать как антенну для наноспутников.

- Они имеют менее жесткие ограничения по размерам, не требуют многочисленных запусков носителей, - рассказал один из руководителей проекта, профессор Сергей Русаков. - Экипаж корабля может не участвовать в сборке, так как раскрываются они автоматически. Оболочки компактны и удобны для транспортировки.

Такие разработки ведут только в Перми и австралийском Сиднее — поднимают опытные образцы в стратосферу и тестируют в вакуумных камерах. Исследовательская группа готовится запатентовать свое изобретение. В ближайшие три года разработчики получат от краевого министерства образования и науки для реализации научного проекта 6 млн рублей.

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