2018-08-15T16:35:12+03:00
Происшествия

В Кунгуре многодетную мать будут судить за гибель одного из четырехмесячных близнецов, которые выпали из коляски

Женщину обвиняют в оставлении ребенка в опасности
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Кунгуре прошлой весной двое 4-месячных близнецов – мальчик и девочка - выпали из коляски и ударились головами о пол. Как считают родители малышей, коляску мог случайно перевернуть их 2-летний брат (всего в семье было пятеро детей). После падения близнецы быстро успокоились. Но мальчик после травмы стал вялым, у него пропал аппетит. Утром следующего дня ребенок скончался. В это время дома была только мать детей. Она никому не сообщила о произошедшем. А тело малыша положила на верхнюю полку шкафа и прикрыла стопкой белья.

Спустя два дня девочка тоже почувствовала себя плохо. Тогда мать детей и призналась во всем мужу. Он вызвал врачей. Девочку доставили в реанимационное отделение городской больницы. А против многодетной мамы возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Впоследствии дело переквалифицировали.

- Теперь женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), - сообщили в краевой прокуратуре. - Обвиняемая полностью признала себя виновной.

Уголовное дело будет направлено в Кунгурский городской суд .

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