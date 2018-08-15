2018-08-15T13:44:27+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на соликамском заводе «Урал»

Две работницы предприятия получили ожоги 80% тела
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Утром 14 августа на заводе «Урал» в Соликамске в пороховом цехе произошло возгорание. Пострадали две работницы. С ожогами 80 процентов тела их срочно доставили в ожоговый центр в Пермь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ).

- Проведен тщательный осмотр места происшествия, - сообщили в краевом следственном комитете. - На заводе работают следователи-криминалисты, изымается документация и интересующие следствие предметы, которые будут подвергнуты соответствующим исследованиям. Следователи проводят допросы сотрудников, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек. При пожаре пострадал 80-летний мужчина, в чьей квартире произошло возгорание. Он отравился продуктами горения. Мужчину отвезли в больницу.

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