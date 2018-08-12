В Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-12T11:25:13+03:00

Один человек пострадал, его отвезли в больницу

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В ночь на 12 августа в Перми произошел пожар. В МЧС позвонили и сообщили, что горит квартира в доме по проспекту Парковый.

- По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений из окна квартиры шел густой черный дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Горение происходило на кухне. В подъезде было сильное задымление. Самостоятельно вышли на улицу 27 жильцов. Пожарные, используя спасательные устройства, вывели из горящей квартиры хозяина, а также жильцов соседних квартир. Всего 7 человек, из них двое детей.

При пожаре пострадал 80-летний мужчина, в чьей квартире произошло возгорание. Он отравился продуктами горения. Мужчину отвезли в больницу.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - добавили в ведомстве. - По факту происшествия проводится проверка.