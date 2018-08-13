2018-08-13T07:09:16+03:00
Происшествия

31-летняя жительница Прикамья приревновала любимого и ударила его ножом

Она водворена в ИВС
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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11 августа в деревне Лопва Юрлинского района произошло преступление. В одном из домов 31-летняя женщина поссорилась со своим 33-летним сожителем, приревновав его. В ходе ссоры она ударила мужчину ножом в живот.

- Потерпевший госпитализирован с проникающим ранением, - сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю. - Ранее судимая подозреваемая водворена в ИВС. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню. В апреле этого года 33-летний житель Запруда пришел к бывшей теще, чтобы она отпустила с ним детей на прогулку. Кроме тещи в этот момент в квартире находилась и сестра бывшей супруги. По словам подсудимого, бывшие родственницы выгнали его из дома и обругали матом. Стерпеть обиду он не смог. Он пошел к себе домой, взял нож и вернулся к бывшей теще.

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