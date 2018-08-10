2018-08-10T13:17:42+03:00
Происшествия

Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню

Суд приговорил молодого человека к 8 годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Мотовилихинский суд рассмотрел дело в отношении пермяка, который порезал бывших родственников. В апреле этого года 33-летний житель Запруда пришел к бывшей теще, чтобы она отпустила с ним детей на прогулку. Кроме тещи в этот момент в квартире находился и сестра бывшей супруги.

По словам подсудимого, бывшие родственницы выгнали его из дома и обругали матом. Стерпеть обиду он не смог. Он пошел к себе домой, взял нож и вернулся к бывшей теще, рассказали в Мотовилихиснком райсуде.

На пороге его встретила сестра супруги, которую он ударил ножом в живот. Затем он прошел на кухню и дважды ударил ее в грудь. Обе женщины получили сильные повреждения.

На суде молодой человек признал свою вину и пояснил, что потерпевшие постоянно его оскорбляли.

Мотовилихинский районный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, он должен заплатить каждой в качестве компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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