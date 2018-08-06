2018-08-06T11:30:24+03:00
Происшествия

В Красновишерске будут судить мужчину, в чей колодец упал 5-летний мальчик

Уголовное дело по факту гибели ребенка завершено
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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59-летний житель Красновишерска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, на своем земельном участке мужчина строил дом. Перед зданием он построил канализационный колодец. При этом, он не учел того, что в него может попасть человек.

17 июня 5-летний мальчик, гуляя по улице, наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, упал в канализационный колодец и погиб, сообщил в краевом следственном комитете.

Сейчас уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.

Ранее мы писали, что в Чайковском осужден мужчина, который задушил кота. В марте в полицию города позвонили местные жители и рассказали, что их сосед убил своего кота. 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле своего дома на улице задушил животное. Соседи пытались помешать живодеру, но пьяный сосед никак не реагировал на их замечания. А помешать ему убить животное силой никто не решился. Суд приговорил живодера к 300 часам обязательных работ.

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