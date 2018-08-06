В Чайковском осужден мужчина, который задушил кота

6 Авг. 10:43 2018-08-06T10:44:07+03:00

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В Чайковском осужден 61-летний живодер, который задушил кота.

В марте в полицию города позвонили местные жители и рассказали, что их сосед убил своего кота. 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле своего дома на улице задушил животное. Соседи пытались помешать живодеру, но пьяный сосед никак не реагировал на их замечания. А помешать ему убить животное силой никто не решился.

Уголовное дело завершено. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 4 августа ночью в Индустриальном районе краевой столицы на улице Леонова произошла драка. 27-летний мужчина достал нож и ударил 20-летнего юношу в шею. Молодой человек госпитализирован. Хулиган заключен в изолятор временного содержания.