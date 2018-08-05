"Большие маневры" в Хохловке: что покажут на фестивале в воскресенье

5 Авг. 08:56 2018-08-05T08:56:57+03:00

В программе - реконструкция боев, солдатская каша и танцплощадка из 40-х

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В эти выходные в Хохловке проходит Всероссийский фестиваль исторической реконструкции. В субботу гости музея стали зрителями захватывающих поединков средневековых рыцарей, смогли посетить разнообразные выставки, площадки и ярмарку.

Что посмотреть в Хохловке в воскресенье, 5 августа:

До 14 часов в Музее под открытым небом будет работать выставка военной техники периода Великой Отечественной войны. Одновременно можно поучаствовать в квест-игре «А ты участвовал в маневрах?»

В 11 часов на территории усадьбы Баталова-Баяндиных откроется концертная площадка, где прозвучат песни военных лет в исполнении артистов пермской филармонии.

С 12 часов здесь же будет работать танцплощадка сороковых годов.

С 12 до 16 часов - интерактивные площадки в средневековом лагере: валяние, набойка, плетение кольчуги, кузница, стрельба из пушки, лэмпворк, чеканка, примерка доспеха, каллиграфия у Богородицкой церкви.

Основное действо - реконструкция эпизода Великой Отечественной войны «Разведка боем. 1944 год» - начнется в 14 часов. После чего все желающие смогут угоститься солдатской кашей из полевой кухни.

В 16 часов - закрытие фестиваля.

Билеты: 130–300 руб. Дети до 3-х лет — бесплатно.

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