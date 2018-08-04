2018-08-04T18:59:23+03:00
Общество

Большие маневры на Хохловских холмах-2018: 30 самых ярких моментов фестиваля

В эту субботу Хохловка превратилась в «Игру престолов» [фото, видео]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый день фестиваля реконструкторов различных исторических эпох, который начался в эти выходные в этнографическом музее «Хохловка», был целиком посвящен Средневековью.

В центре музейной поляны возвели из брусьев и толстых досок арену-помост – ристалище. На него один за другим выходили сразиться средневековые рыцари и витязи из клубов реконструкторов Перми, Москвы, Новосибирска, Кирова, Саратова и других городов.

Чуть поодаль упражнялись в стрельбе из лука современные Робин Гуды.

В Стрелецкой слободе реконструкторы из Башкортостана демонстрировали в действии вооружение стрельцов – палили из пушки, прицеливались из мушкетов, размахивали бердышами-алебардами.

Зрители тоже могли облачиться в средневековые костюмы, взяв их напрокат. Что многие и делали ради романтических селфи с Хохловских холмов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На один день в Хохловке наступила эпоха Средневековья.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас как и прежде каждый рыцарь должен иметь свою даму сердца.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вседоспехи у рыцарей-реконструкторов - аутентичные. Ребята говорят, что изготавливают их по "рисункам" и по "копаному" - то есть по средневековым миниатюрам или по музейным экспонатам. Найденное археологами средневековое оружие хранят обычно в клубах как реликвию и в бою не используют - оно очень дорогое.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изготовление доспехов реконструкторы заказывают мастерам-кузнецам. Весь комплект обойдется в сумму не менее 60 тысяч рублей - доспехи изготавливаются из дорогостоящей легированной стали, котррая имитирует средневековую дамасскую сталь, она тоже не ржавела.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вся амуниция пешего бойцв весит около 30 килограммов, конного - до 100 килограммов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средневековый клинч. Много времени реконструкторы тратят на тренировки,в том числе и на занятия с отягощениями - со штангами и гантелями. Сражения в тяжелых доспехах требуют хорошей физподготовки.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Равнение на рыцарей!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока рыцари сражались, немцы готовились к воскресному бою, во время которого наши бойцы разобьют их в пух и прах.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На празднике можно было взять напрокат средневековую одежду, для взрослых - за 200 рублей и за 100 рублей для детей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фестивале весь деньзвучала средневековая музыка, под которую дети и взрослые с удовольствием танцевали.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старинная одежда современным девушкам была к лицу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обычно стрельцы стреляли по команде "Пали!" Ее произносили в два приема: при слоге "Па"стрелц прицеливался, когда звучало "Ли!" подносил фитиль к мушкету. Копия мушкета сейчас стоит 25 тысяч рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Устрельцов на груди висели 12 апостолов. Так стрельцы прозвали "зарядцы" - капсулы с порохом и пыжами. Пока сохранялся хоть один "апостол", можно было отбиться от врага. 8 зарядцев висело на груди и 4 сзади на спине.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время выстрела из мушкета голову обязательно пригибали.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В средние века таких шпаг завезли в Московию из Голландии 12 тысяч штук. Копия такой шпаги теперь стоит 17 тысяч рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пушку в средние века обычно заряжали вдвоем: один закладывал пороховой заряд и забивал его шомполом, другой прокалывал заряд с казенной части ствола и подносил к нему заженный фитиль. Копия пушки сейчас стоит примерно 100 тысяч рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Средгние века оружием дальнего боя служил лук. Хороший деревянный лук, изготовленный современным мастером, стоит от 10 тысяч рублей. Пластиковый японского производства можно приобрести тысяч за 5-6.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На турнире в Хохловке лучницы использовали легкие пластмассовые луки с натяжением тетивы в 5 килограммов, такие стоят в магазине от 1 тысячи рублей и хороши для начинающих, которые осваивают приемы стрельбы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказала лучница Евгения Русакова, сшить аутентичное платье жительницы средневековья обойдется от 6 тысяч рублей. Столько же будет стоить и головной убор, который состоит из убруса и очелья - для их изготовления применяются ткани ручной выделки. Недешево сделать и средневековые бусы - их Евгения собирала по бусинке 4 года, заплатив не одну тысячу рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средневековый рефери объявляет начало боя на турнире.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже тяжелые доспехи не могут защитить от травмы паха, чем средневековые рыцари не по-рыцарски и пользовались.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструкторы рассказывали, что во время боев они теряют не один килограмм веса - настолько напряженными получаются схватки в тяжелой амуниции.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В жаркую погоду сражаться в тяжелых доспехах было не так-то просто.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители с удовольствием снимали схватки рыцарей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напряженный момент поединка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томительное ожидание выхода на ристалище.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Средние века рыцари во время боя пускали в ход и ноги.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Щитом удается отбить не каждый удар.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сдавались в Средние века так же, как и сейчас - поднимали руки вверх.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце каждого поединка рыцари из последних сил бросались в бой.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рыцарские поедински завершились - до следующего лета на Хохловских холмах!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье на Хохловских холмах развернутся баталии времен Отечественной войны:наши погонят немцев под Курском.

Средневековая битва в Хохловке.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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