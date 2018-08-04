2018-08-04T14:14:57+03:00
Общество

Улицу Уральскую в Перми закрыли на ремонт

Работы продлятся до осени
Вероника РАНГУЛОВА
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Движение закрыто для всех видов транспортаДвижение закрыто для всех видов транспортаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Автомобилисты, внимание, в субботу, 4 августа, улицу Уральскую в Мотовилихе закрыли на ремонт - от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

Движение закрыто для всех видов транспорта.

Как сообщили в администрации Перми, капитальный ремонт улицы Уральской включает целый комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Кроме этого, здесь расширят проезжую часть и обустроят посадочные площадки на совмещенных трамвайных остановках - по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького.

Работы проводит подрядная организация ООО «ДСТ-Строй». Для проезда сохранился участок на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых. Ремонт продлится до осени, запустить трамвайное движение планируется с начала сентября

Как будет ходить общественный транспорт, можно посмотреть здесь.

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