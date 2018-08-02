2018-08-02T11:47:50+03:00
Общество

В Перми улицу Уральскую закрывают на ремонт

Проезд запрещен от улицы Крупской до Розалии Землячки. Как будет ходить общественный транспорт
Вероника РАНГУЛОВА
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На Уральской подрядчики поменяют все системы.На Уральской подрядчики поменяют все системы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 4 августа, улицу Уральскую в Мотовилихе закрывают на реконструкцию - от улицы Крупской (где цирк) до улицы Розалии Землячки. Капитальный ремонт здесь, напомним, начался еще месяц назад. Подрядчики разобрали старый асфальт, сделали новую ливневку и выполнили основания для устройства трамвайных путей.

Движение было закрыто на небольшом участке по направлению из центра Перми. Следующий этап работ - переустройство инженерных коммуникаций, для этого необходимо полностью перекрыть проезжую часть.

Как сообщили в администрации Перми, с 4 августа улица Уральская - от Крупской до Землячки - будет закрыта для всех видов транспорта. Для проезда автомобилей сохранится участок на перекрестке улиц Уральской и Братьев Вагановых.

Проезжая часть будет расширена. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезжая часть будет расширена.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Уральской подрядчики поменяют все системы - водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, заменят наружное освещение, ливневки и асфальт. Также запланированы переустройство трамвайных путей и замена контактной сети.

Проезжая часть будет расширена, а для безопасности пешеходов на трамвайных остановках сделают посадочные площадки, как на улицах Ленина и Горького.

Планируется, что трамвайное движение запустят в начале сентября. Когда улицу откроют для автомобилей - неизвестно.

Как будет ходить общественный транспорт?

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в сторону м/р Висим автобусы №№ 18, 32, 34, 36 и 77 будут следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. В направлении центра города маршруты пойдут по улицам Уральской, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.

На время ремонта движение трамваев до остановки «Микрорайон Висим» закрыли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На время ремонта движение трамваев до остановки «Микрорайон Висим» закрыли.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На время ремонта движение трамваев до остановки «Микрорайон Висим» закрыли. Трамваи №6 (от остановки «ОАО «Велта») и №8 (от остановки «АО «Инкар») следуют до остановки «Разгуляй». Маршруты №4 (от остановки «Станция Пермь II») и №11 (от остановки «Станция Осенцы») идут до «Пермсой ярмарки». Троллейбусы ходят без изменений.

Трамвайное движение запустят в начале сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трамвайное движение запустят в начале сентября.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 8 утра 6 августа до 23 часов 6 сентября закрывается движение транспорта по улице Петропавловской:

- в районе перекрестка с Комсомольским проспектом;

- от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда».

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с реконструкцией тепловой сети. Необходимые дорожные знаки будут установлены заранее.

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