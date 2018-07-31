2018-07-31T19:11:44+03:00
Происшествия

Беременной женщине, которую сбили на «зебре» в Перми, удастся сохранить ребенка

Об этом сообщили в краевом минздраве
Андрей МАТЛИН
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После ДТП у ТЦ "Агат" в больницу отвезли двоих пострадавших, в том числе и беременную женщину.После ДТП у ТЦ "Агат" в больницу отвезли двоих пострадавших, в том числе и беременную женщину.
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Напомним: 30 июня в Мотовилихинском районе Перми на «зебре» автомобиль «Лада Гранта» сбил беременную женщину и мужчину – авария произошла возле Дома быта "Агат" на улице Тургенева.

Как сообщили в краевой полиции, за рулем автомобиля сидел 24-летний водитель. Обоих пострадавших госпитализировали. В соцсетях пермяки особенно волновались за сбитую молодую женщину.

- Сохранить ребенка ей удастся, - сообщили в краевом минздраве. – 32-летнюю пострадавшую осмотрели в городской клинической больнице №4, у нее закрытая черепно-мозговая травма и сломано плечо. 32-летняя женщина, действительно, находится на 7-ом месяце беременности. Но ни ее жизни, ни будущему ребенку ничто не угрожает, сейчас ее перевели в перинатальный центр. У 35-летнего пострадавшего зафиксирован ушиб головного мозга, его состояние также удовлетворительное.

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