2018-07-31T09:49:41+03:00
Происшествия

Соцсети: в Перми на пешеходном переходе сбили беременную девушку

Она госпитализирована в больницу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми 30 июня в Мотовилихинском районе на пешеходном переходе сбили двух человек - беременную женщину и мужчину. Как рассказали очевидцы, авария произошла возле Дома быта "Агат" на улице Тургенева. По словам очевидцев, женщина и мужчина были на машине скорой помощи доставлены в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

- 30 июня в 20.45 на улице Тургенева возле дома №14 24-летний водитель "Лады Гранты" на пешеходном переходе сбил двух человек - мужчину и 32-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы, - рассказали нам в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что пьяному водителю, виновному в смерти 9-летней девочки в Оханске, грозит до семи лет лишения свободы. 33-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.Заведено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные