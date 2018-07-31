Соцсети: в Перми на пешеходном переходе сбили беременную девушку

31 Июль 09:32 2018-07-31T09:49:41+03:00

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В Перми 30 июня в Мотовилихинском районе на пешеходном переходе сбили двух человек - беременную женщину и мужчину. Как рассказали очевидцы, авария произошла возле Дома быта "Агат" на улице Тургенева. По словам очевидцев, женщина и мужчина были на машине скорой помощи доставлены в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

- 30 июня в 20.45 на улице Тургенева возле дома №14 24-летний водитель "Лады Гранты" на пешеходном переходе сбил двух человек - мужчину и 32-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы, - рассказали нам в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что пьяному водителю, виновному в смерти 9-летней девочки в Оханске, грозит до семи лет лишения свободы. 33-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.Заведено уголовное дело.