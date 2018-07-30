В Кунгуре под завалами рухнувшей стены заброшенного завода нашли тело мужчины

30 Июль 18:56 2018-07-30T18:56:49+03:00

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Под завалами рухнувшей стены бывшего ремонтно-механического завода найдено тело 29-летнего мужчины. Напомним, днем 30 июля в Кунгуре обрушилось заброшенное здание завода. Об этом в МЧС сообщили очевидцы. Они же и рассказали, что под завалами может находиться мужчина. Его, по предварительной информации, придавило железобетонными конструкциями. Спасатели начали аварийно-спасательные работы.

- Тело мужчины нашли около 6 вечера, - сообщили нам в пресс-службе Кунгурской службы спасения.

По факту обрушения здания следователи начали проверку.

- Следователи приступят к осмотру места происшествия, будут устанавливать и опрашивать лиц, имеющих отношение к произошедшему, изымать и осматривать интересующие следствие документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания и выяснять, как на месте оказался молодой человек, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.