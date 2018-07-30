Следователи начали проверку по факту обрушения здания бывшего завода в Кунгуре

30 Июль 16:41 2018-07-30T16:45:29+03:00

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Следователи начали проверку по факту ЧП, которое произошло в Кунгуре.

Напомним, 30 июля в Кунгуре обрушилось заброшенное здание бывшего ремонтно-механического завода. Привлеченные кинологи с собаками отыскали место, где под завалами может находиться 29-летний молодой человек. Его, по предварительной информации, придавило железобетонными конструкциями. Сейчас на место ЧП прибыла специализированная техника, при помощи которой будут разбирать завалы. Кроме того, работают полиция, пожарные, скорая помощь и другие службы.

- В настоящее время на месте сотрудниками Кунгурской городской службы спасения проводятся аварийно-спасательные работы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - После их завершения следователи приступят к осмотру места происшествия, будут устанавливать и опрашивать лиц, имеющих отношение к произошедшему, изымать и осматривать интересующие следствие документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания и выяснять, как на месте оказался молодой человек, предположительно, находящийся под завалами. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.