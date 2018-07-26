2018-07-26T09:37:45+03:00
Происшествия

Из окна пермской больницы выпала маленькая девочка

Неизвестно, в каком она сейчас состоянии
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми из окна больницы Индустриального района выпал маленький ребенок. Как нам сообщила очевидец события, девочка выпала из окна четвертого этажа.

- Девочка лежала в больнице с мамой, - рассказал нам источник в полиции. - Пока мама отвлеклась, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз.

Ребенку 7 лет. Изначально находилась на лечении в отделении эндокринологии. Лежит с мамой, которая полностью отвечает за нее. Ведется внутренняя проверка сотрудниками КДКБ и правоохранительными органами. Сейчас находится в стабильном состоянии, идет на поправку.

Ранее мы писали о том, что 25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по ул. Декабристов, 1 выпала маленькая девочка. По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы.

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