2018-07-26T07:47:30+03:00
Происшествия

В Чайковском из окна пятого этажа выпала маленькая девочка

Ребенка увезли в реанимацию
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: группа "Подслушано Чайковский" "Вконтакте"фото: группа "Подслушано Чайковский" "Вконтакте"
Изменить размер текста:

25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по ул. Декабристов, 1 выпала маленькая девочка.

По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы.

Соседи пишут в соцсетях, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Тем временем, с начала купального сезона на реках Пермского края погибло 29 человек, в том числе - 6 детей. Об этом сообщили в краевом правительстве. Как пояснили в МЧС, чаще всего пермяки гибнут в необорудованных для купания местах. 25 июля в реке Вильва утонул 42-летний мужчина. Еще одно происшествие закончилось благополучно. Из Камы в Добрянке отдыхающие вытащили тонувшего человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные