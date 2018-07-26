В Чайковском из окна пятого этажа выпала маленькая девочка

26 Июль 07:01 2018-07-26T07:47:30+03:00

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25 июля в Чайковском в микрорайоне Заря с пятого этажа дома по ул. Декабристов, 1 выпала маленькая девочка.

По словам очевидцев трагедии, бригада скорой помощи приехала уже через 10 минут. Девочка жива, ее увезли в реанимационное отделение местной больницы.

Соседи пишут в соцсетях, что девочка осталась дома одна. Мама вместе с младшей дочерью вышла в магазин. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Тем временем, с начала купального сезона на реках Пермского края погибло 29 человек, в том числе - 6 детей. Об этом сообщили в краевом правительстве. Как пояснили в МЧС, чаще всего пермяки гибнут в необорудованных для купания местах. 25 июля в реке Вильва утонул 42-летний мужчина. Еще одно происшествие закончилось благополучно. Из Камы в Добрянке отдыхающие вытащили тонувшего человека.