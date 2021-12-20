«Нам просто нужен свой домик, где мы никому бы не мешали». Владельцев приюта «Матроскин» просят освободить помещение

Сейчас на попечении приюта «Матроскин» находится около 70 кошек. Фото: Галя Море/Facebok

В Перми владельцев приюта для кошек «Матроскин» просят освободить помещение. Дело в том, что здание по улице Толмачева, 11, известное пермякам как «Дом грузчика», где сейчас располагается приют, власти признали аварийным. Но сносить здание не будут, так как оно является архитектурным памятником регионального значения. Его решили реконструировать. Правда, на время реставрации для собственников не жилых помещений, коим и является приют, никакого временного места власти предоставить не могут.

Руководитель приюта Галя Море крайне опечалена этой новостью. Ведь в свое время средства на покупку помещения они в буквальном смысле собирали всем миром и за три года уже успели там обжиться. В приюте есть своя операционная, инфекционные боксы и многое другое не только для проживания, но и для оказания помощи бедным животным.

- Нам сказали, что реконструкция здания начнется в 2023 году, - говорит Галя Море. - Никаких компенсации для собственников не жилых помещений не предусмотрено. А вернуться после реконструкции вряд ли получится. В 2019 году приняли новый закон, согласно которому приюты не могут располагаться в подвалах жилых домов, а только в отдельных зданиях и сооружениях. За нарушение закона могут либо оштрафовать, либо вообще закрыть приют. - Да и сколько времени его будут реконструировать, тоже неясно. Поэтому мы уже сейчас начинаем присматривать помещение. Пока никаких подходящих вариантов не нашли. Да и сумма, которая нам потребуется на покупку, просто фантастическая. По примерным подсчетам, на новое помещение нужно порядка 5 миллионов. А денег у нас нет совсем.

Будущее помещения приюта Галя Море хочет именно купить, а не арендовать. За 6 лет спасения кошек «Матроскин» не раз переезжал и испытывал другие трудности.

- Нас выселяли дважды из арендуемых помещений, на 4 месяца незаконно отключали электричество, за эти годы у меня на голове не осталось ни одного не седого волоса. Нам просто нужен свой домик, где мы никому бы не мешали, - говорит Галя Море.

Сейчас на попечении приюта «Матроскин» находится около 70 кошек. Большая часть из них содержатся в приюте, другие - на передержках и в клиниках. Также Галя Море арендует «Котокафе», где живут брошенные коты и кошечки, но даже на крайний случай разместить там всех пушистиков не получится.

Галя Море и ее коллеги объявили о сборе средств на покупку помещения для будущего приюта. Оказать посильную помощь можно по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/new-home-for-matroskin

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