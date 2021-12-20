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Общество20 декабря 2021 13:35

«Samovartime»: как удержаться на рынке и занять лидирующие позиции в чайном бизнесе

«Samovartime» - это 700 видов ингредиентов, эксклюзивные разработки и лояльное отношение к клиентам
Источник:kp.ru
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Директор чайной компании «Samovartime» Илья Пономарев

Директор чайной компании «Samovartime» Илья Пономарев

Илья Пономарев, директор чайной компании «Samovartime». Это производственная компания, где каждый месяц тоннами отгружается чай по всей России. В Samovartime более 500 видов чая. Количество чайных купажей растет, значит, любители чая оценивают работу компании положительно.

- Название компании - «Samovartime». Почему такое? С чем это связано?

- Самовар - это символ русского чаепития, зародившийся в XVIII веке, - объясняет Илья Пономарев. - Самовар посередине стола на протяжении столетий олицетворял семейный уют и дружеское общение. Сегодня самовар непременно ассоциируется с Россией, с культурой чаепития. А слово «Time» - это время чая. Нужно было уникальное название, которое бы отражало суть нашей компании и выделяло среди конкурентов. А также было интернациональным, чтобы позже заняться экспортом чая. И в названии «Samovartime» все пазлы сложились. В этом можно убедиться, заглянув на сайт нашей чайной компании https://samovartime.ru

- Компания «Samovartime» занимает лидирующую позицию в чайном бизнесе, как этого удалось добиться?

- Мы лояльны к клиентам. Думаю, благодаря этому удается опережать конкурентов. Мы никогда не спорим с клиентами и соглашаемся с ними, даже если они не правы. Проще возместить ущерб, чем спорить. Этим экономим время и сохраняем доброжелательные партнерские отношения.

Например, клиент сказал, что товар пришел некачественный. Зная, что товар качественный, не отрицаем, что при транспортировке, распаковке или хранении с ним что-то произошло. Проще за этот товар возместить убыток, чем спорить. Верим, что клиенты рассказывают о нас, общаясь с родственниками и друзьями, делятся своей жизнью и опытом. От нашего сервиса зависит то, что будут о нас говорить.

Если мы решили проблему клиента, а он был на стрессе, ругался, все равно проще с ним согласиться и возместить ущерб. Положительное запоминается, и человек этим делится. Так мы получаем новых клиентов и репутацию в чайном бизнесе. Каждый третий клиент обратился к нам именно по рекомендациям.

- Чем вы занимались до чайного бизнеса?

- Отучился в техникуме на повара-кондитера. Около 6 лет проработал поваром. У меня это дело хорошо получалось. Но через 5 лет начал совмещать работу и параллельно заниматься новым бизнесом - продавать чай. В этот же период я занимался еще много чем. Летом продавал квас, пробовал продавать цветы на улице. Сейчас всего не вспомню, но действовал в этом направлении. Просто понимал, чем раньше начну, тем быстрее получится. Потому что большая часть успеха - это опыт, переработанный в правильные действия. И, наверное, если бы начал позже, то этот опыт тоже бы пришел намного позже. Много рассуждений по этому поводу в моем инстаграме.

- Помните ли вы первых клиентов, которых нашли?

- Да, помню. С некоторыми из них работаем до сих пор. Мы нашли пять точек для реализации чая с условием - если продастся, то вы со мной рассчитываетесь, если нет - то через месяц заберу свой продукт: это была точка на рынке и четыре обычных магазинов «У дома». Чай за месяц продался, и началась работа. Вот эти четыре магазина были первыми клиентами.

- Ваша компания поставляет более 500 видов чая?

- Да, компания «Samovartime» - крупный поставщик чая и кофе, представляет широкую линейку чайной продукции: черные, зеленые, красные чаи, а также рисовые, гречишные и другие эксклюзивные чаи. Каталог можете посмотреть на сайте. За 5 лет ассортимент менялся: какие-то чаи добавляли, какие-то убирали. Над эксклюзивными чаями работал не один человек. Линейку - масала (что в переводе - специи) для нас придумал человек, который некоторое время жил в Индии, где вдохновился этим напитком. И таких примеров множество. Есть люди, которых привлекаем специально.

- Откуда поставляется сырье для компании «Samovartime»?

- Сырье поставляется из разных стран: Индия, Китай, Таиланд, Африка, Египет и т. д. Такая география обосновывается тем, что, чтобы составить наши купажи, нужно 700 видов ингредиентов - это чай, травы, ягоды и так далее. На протяжении 6 лет ищем лучшие места, и у нас уже есть наработанные связи.

- Что считаете хорошим продуктом?

- Хороший продукт не стыдно продать близким родственникам, маме, папе. Если уверены, что продукт понравится и стыдно за него не будет, то этот продукт, полагаю, хороший.

- Какие проблемы в секторе бизнеса считаете основными?

- Пандемия создала сложности каждому второму бизнесу. Кафе и рестораны - наши основные клиенты, они приобретают чай и кофе оптом. В связи с QR-кодами и другими ограничениями работать им сегодня сложнее, а значит, и нам тоже.

- Что бы вы посоветовали тем людям, которые начинают строить карьеру?

- Не ждите, когда предложат должность или повышение. Ищите и изучайте информацию, предлагайте свои возможности. Я встречал таких сотрудников, которые хотят быть руководителем, но при этом стесняются и не предлагают свою кандидатуру. При этом руководитель может искать себе помощника или заместителя. Получается такая проблема двух сторон.

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