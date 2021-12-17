«Скоро смогу танцевать на каблуках». Ксении Мокрушиной, которая 12 лет восстанавливает здоровье после «Хромой лошади», подарили беговую дорожку

История Ксюши тронула сотни наших читателей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Этой девочке обязательно нужно помочь, пройти мимо – никак нельзя, - наш постоянный читатель Анатолий Максимович несколько раз позвонил в редакцию «КП» с настойчивым желанием принять участие в судьбе пострадавшей в «Хромой лошади». – И я тоже готов помочь. Я сам из-за проблем с ногами не могу ходить, подолгу лежу в больнице. Но я уже пенсионер, жизнь прожил, а Ксюше – жить и радоваться надо!

12 лет восстанавливает здоровье

Статью о 39-летней Ксюше Мокрушиной «Комсомолка» опубликовала накануне годовщины трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», где пермячка получила тяжелые травмы.

В тот вечер, 5 декабря 2009 года, в клубе отмечали восьмилетие. В полночь запустили фейерверк, после чего начался страшный пожар. Погибли 156 человек, сотни получили травмы и ожоги, многие навсегда остались инвалидами.

Ксения - ей тогда было 27 - пришла в клуб на девичник, который накануне свадьбы устроила ее подруга. Когда помещение клуба заволокло дымом, девчонки побежали к выходу. У самого выхода Ксюшу сбили с ног, люди бежали прямо по ней, теряли сознание от едкого дыма и подали сверху. Когда девушку вытащили на улицу, врач «скорой» заметил, что она дышит, и отвез в больницу.

Пострадавшую транспортировали в Санкт-Петербург. У нее были внутренние ожоги, сломаны кости, травмированы суставы. Ксюша перенесла несколько операций, заново училась ходить, говорить. Речь и координация движения до сих пор полностью не восстановились, но Ксюша не сдается!

- Хочу чувствовать себя полноценной, быть полезной обществу, вернуться на работу, - мечтает Ксения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хочу быть красивой и здоровой»

- Если я буду сидеть на диване, вообще не смогу ходить – наберу вес, атрофируются мышцы, - говорит Ксюша. – Поэтому я много занимаюсь, каждый день минимум по 2 – 3 часа. Хочу быть стройной, красивой и, как можно скорее, полностью здоровой.

Одна из комнат в небольшой квартире заставлена тренажерами: эллипсоид, велосипед, степ, беговая дорожка.

- Мы это все купили, когда получили компенсацию от государства, - говорит мама Ксении Ирина. – Каждое утро я вытаскиваю то один тренажер, то другой. Ставлю на него Ксюшу, а она может часами крутить педали и тренировать ноги.

Но недавно беговая дорожка, на которой Ксюше нужно ходить каждый день, сломалась – просто развалилась от старости. Пермячка копила на новую, но даже самая дешевая, механическая, стоит около 20 тысяч рублей. С пенсии инвалида откладывать пришлось бы долго…

- Я готов помочь Ксюше быстрее накопить на новую дорожку - буду перечислять ей с каждой пенсии по тысяче рублей, - продолжает Анатолий Максимович. – Увы, 12 дет назад я стал невольным свидетелем этой трагедии – мой офис находился напротив клуба. Это было жуткое зрелище, его невозможно стереть из памяти. Могу только представить, что пережила эта девочка.

История Ксюши тронула сотни наших читателей:

- Ты умница, Ксюша! Держись, старайся, у тебя все получится! Мы в тебя верим! Здоровья тебе и счастья! – пермяки прислали сотни откликов и сообщений со словами поодержки.

Многие тоже звонили в редакцию с вопросами, как помочь Ксюше? Но собирать деньги на новый тренажер по простым и неравнодушным людям не пришлось. Заметку о Ксении прочли партнеры и замечательные друзья «Комсомолки» из компании Yamaguchi и в канун Нового года стали для девушки настоящими волшебниками.

Ширина дорожки как книга

- Узнав историю этой девушки, мы поняли, что дорожка должна быть компактной, простой в использовании и, главное, безопасной – обязательно с поручнем, чтобы Ксюша могла за него держаться и чувствовать себя уверенно, - говорит региональный управляющий Олег Азанов. – Выбрали одну из самых популярных моделей, она ультра-тонкая – по ширине как книга. Ее легко разложить, а потом собрать, закатить под диван или поставить у стенки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники компании привезли подарок прямо домой и подробно объяснили, как пользоваться тренажером:

- Если вдруг во время тренировки у Ксюши вдруг закружится голова, на пневматическом поручне есть кнопка немедленной остановки движения. Это модель из новой серии, ей очень просто управлять. Дорожка легко включается, а встроенная система контроля подстраивает беговую ленту под необходимые условия бега или ходьбы. Вы же знаете, почему нельзя бегать по асфальту? Он не дает амортизацию, а здесь установлена двойная амортизационная система, которая снижает нагрузку на суставы ног.

И еще одно приятное дополнение: дорожка этой модели оснащена встроенными динамиками, поэтому тренироваться можно под любимую музыку. Например, через блютуз подключить дорожку к своему телефону.

- Я поверить не могу и просто не знаю, что сказать, - увидев свою новую дорожку, Ксюша едва сдержала слезы от эмоций. - Это правда, не сон? Я не сплю? Никто и никогда не делал для меня ничего подобного. Вы даже не представляете, что значит для меня ваш подарок и ваше внимание. Я этот день запомню на всю жизнь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ксюша, ты лучше расскажи, когда теперь сможешь танцевать и бегать на каблуках?

- Пока не знаю, загадывать не буду, но теперь точно буду стараться и еще больше заниматься! Я обожаю носить красивые платья с туфлями на высоких каблуках! Вот увидите, когда-нибудь я обязательно их надену!

«Мы рады, что сделали Ксюшу немного счастливее»

- Наша миссия - прививать любовь к здоровью, - рассказал в интервью «Комсомолке» Олег Азанов. – Я очень рад, что мы познакомились с Ксенией и помогли приблизиться к ее главной мечте – стать здоровой. И очень рад, что это произошло накануне Нового года, когда всем нам хочется быть счастливыми и делать счастливыми другими людей. Надеюсь, этот день таким для Ксении и станет.

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