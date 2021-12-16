Рассматриваются три версии произошедшего: в больнице в Перми умерла 15-летняя школьница

Знакомые отзываются о погибшей только добрыми словами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае следователи разбираются в смерти 15-летней Маргариты (имя изменено - Ред.) из Чайковского. По информации источника «КП», накануне старшеклассника решила покончить с собой (согласно законодательству мы не можем описывать способ суицида). Умереть моментально у девочки не получилось и она попала в больницу. Сначала за жизнь школьницы боролись в Чайковском, потом ее госпитализировали в Пермь, но, к несчастью, 14 декабря Маргарита умерла.

После произошедшего тетя Маргариты опубликовала на стене ее страницы в социальной сети пост следующего содержания:

«Я злая, расстроенная, прибываю в неком шоке и не верю в происходящее, в то, что с нами могло такое произойти. Ребенок совершил необдуманную глупость и неосторожность, а это можно было предотвратить. Сейчас плачет мама, плачет папа, плохо, больно им в первую очередь, потом нам - родным! Она была такой доброй, общительной, дружелюбной, это знают все. Но нашу малышку больше не вернуть, нам будет ее очень не хватать. Ее столько ждало впереди. Мягких облачков тебе, зайка. С любовью, твоя тетка».

Как стало известно «КП», после смерти Маргариты прокуратура начала проверку в школе, где она училась. Впрочем, это стандартная практика, в соответствии с документами генеральной прокуратуры, факт несчастного случая с несовершеннолетним, тем более повлекшим его смерть, является основанием для проверки всех субъектов системы профилактики. Как сообщил «КП» источник в силовых структурах, следователи рассматривают несколько версии - суицид, доведение до самоубийства, а также склонение к суициду.

- Речи об убийстве здесь не идет, либо погибшая действительно хотела совершить суицид, либо ее действия носили демонстративный характер, с целью привлечение внимания окружающих - родственников, друзей, знакомых, но, к несчастью, все закончилось трагедией - добавил собеседник.

В следственном комитете по городу Чайковскому «КП» подтвердили произошедшее.

- По факту смерти малолетней жительницы Чайковского проводится процессуальная проверка, - сообщили в ведомстве.

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