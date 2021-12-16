Невероятные температурные контрасты и горы снега: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в конце декабря

В наш регион смещается активный циклон, в его тылу - ультраполярное вторжение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года осталось всего две недели и многих пермяков волнует вопрос: какие сюрпризы нам преподнесет погода в конце декабря. Придут ли к нам трескучие уральские морозы или мы встретим новогоднюю ночь под моросящим дождем и со слякотью под ногами.

Инженер ГИС-центра классического университета Андрей Шихов считает, что пока рано говорить о том, что нас ждет в предстоящие две недели, ведь долгосрочные прогнозы не всегда оказываются точными, в добавок ко всему, вскоре мы окажемся в тылу очень непредсказуемого и активного циклона, поэтому на сегодняшний день нельзя даже со стопроцентной вероятностью спрогнозировать, что нас ждет на следующей неделе. Однако, по предварительным прогнозам, декабрь 2021 года может оказаться самым холодным за последние 10 лет.

По словам Андрея Шихова, в ближайшие три дня, с четверга по субботу, характер погоды будет дуть слабый ветер и периодически идти снег.

- Сегодня температура воздуха будет около - 4 градусов, пятница может стать одним из самых теплых дней на неделе, с температурой -2 градуса, в субботу будет - 5, - прогнозирует Шихов. - А уже с воскресенья нас ждут интересные и труднопредсказуемые события. С северо-запада страны в наш регион смещается активный циклон, в его тылу - ультраполярное вторжение - заток очень холодного воздуха. Похолодание в любом случае нас коснется, но пока неизвестно, каким сильным и продолжительным оно будет. Судя по карте прогноза аномалий, нас ждет такой же характер погоды, как в феврале этого года, когда выпало много снега, дул сильный ветер и три недели стояли морозы.

Если такой сценарий все же произойдет, то, по прогнозам Шихова, похолодание начнется уже в воскресенье. Однако понижаться температура будет постепенно. В Перми и южной части региона столбик термометра будет колебаться от -7 до -12. На севере и северо-востоке края будет -15.

- Следующая неделя начнется со снегопада. За три дня может выпасть треть месячной нормы - 10-15 миллиметров. Пик похолодания придется на вторник, причем мы увидим крайне необычные температурные контрасты - в Перми похолодает до -25, а в Чайковском будет 0 градусов. Дальнейший температурный фон будет зависеть от того, по какой траектории пройдет циклон. Возможно, после первой волны холода, нас ждут вторая и третья, тогда третья декада декабря окажется одной из самых холодных за последние 10 лет, - заключил специалист.

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