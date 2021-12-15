«Пишу книгу о том, что со мной произошло». Как живет пермский «грабитель века» после освобождения из колонии

По словам экс-инкассатора, его помнят не только на родине, в Пермском крае, но и во многих уголках России. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Неделю в Ачинске Красноярского края искали тридцатилетнюю кассиршу Анну Григорьеву. Скромная сотрудница вынесла из родного банка в картонной коробке 23 миллиона рублей. А потом исчезла в неизвестном направлении. Но спустя неделю банковская служащая сама пришла в полицию, чтобы сдаться.

Как никто другой, ее чувства прекрасно понимает знаменитый пермский «грабитель века» Александр Шурман. 12 лет назад ему тоже довелось испытать на себе подобное. Пять дней вместе с огромными деньжищами он просидел в холодной землянке в лесу под Пермью, пока его не обнаружили оперативники.

- Просто не передать словами, что человек чувствует все эти дни. У него в голове борются два полушария: одно говорит: «Беги! Удача на твоей стороне!», но второе - совесть – убеждает, что деньги чужие и их нужно отдать. И перспективы, увы, ноль. Она вернет деньги, ее закроют по самое «не хочу» и спасибо не скажут. Потом она выйдет из колонии в одних тапочках и никуда устроиться не сможет.

Победила совесть

Если теперь у ачинской кассирши еще все впереди, и у нее будет время подумать о содеянном, то для пермского экс-инкассатора Шурмана эти корвалольные события - уже история. Вот уже ровно пять лет, как он на свободе. Как живет бывший инкассатор, укравший у банка 250 миллионов? Чем занимается ставший законопослушным Шурман? О чем сейчас думает и мечтает?

- Я пока живу в области, уехал к маме в деревню в Верещагинском районе, - ответил на наш телефонный звонок Шурман. – Смотрю, номер незнакомый, думаю, кто это мне звонит? Опять, наверное, кредит на миллион рублей предлагают.

- А работаешь ты сейчас где? Раньше, помнится в такси устраивался, за эти годы что-то поменялось?

- Конечно, - смеется он. - У нас же все дороги молодым открыты! Я и тут, и там. С друзьями занимаемся стройкой и всем, что связано со строительством. Только там деньги не всегда сразу платят, поэтому иногда и таксовать приходится. Или, когда ждешь, пока какой-нибудь подряд согласуют, тоже за баранку садишься. И я сразу начинаю убеждаться, что меня до сих пор прекрасно помнят. Некоторые в машину сядут, узнают и начинают просить: «Давай сфотографируемся, а то мне никто не поверит, что меня сам Шурман вез».

Кто-то, когда таксист с очень знакомой внешностью подъезжает на заказ, начинает его фамилию в Яндексе забивать и фото начинает сверять. А некоторые пассажиры зачем-то слезно просят показать им водительские права.

- Я в таких случаях всегда говорю: «Слушай, зачем тебе это? Ты нормальный, самодостаточный, успешный человек, при чем тут я?» Но они все равно продолжают твердить: «Ну, давай сфотографируемся, а то мне никто не поверит!»

Причем, со слов экс-инкассатора, помнят его не только на родине, в Пермском крае, но и во многих уголках России.

- Столько времени прошло, а мне знакомые из других городов нередко говорят: «Тебя все знают и помнят, да и вообще, Пермский край у нас только с «Реальными пацанами» ассоциируется и Сашей Шурманом!

- А если все вернуть назад, ты бы также тогда поступил?

- Мне даже думать об этом некогда, дел полно. Но, наверное, да. Там ведь все щадяще было, без последствий.

- Чем в свободное от работы время занимаешься?

- Ты не поверишь, книгу пишу о своей жизни! Вспоминаю, что со мною было и пишу. Я никогда раньше не писал, но однажды у меня такой момент был в жизни, после которого я начал писать. Это очень тяжело. За каждое слово переживаешь. Потом что-то вспоминаешь, возвращаешься назад. Я ведь стараюсь, чтобы в книге все просто и понятно было. Поэтому не знаю когда окончу ее. А еще я думаю очень много.

- Не планируешь свой блог завести и раскрутить его? Или страницу в соцсетях?

- Я сначала книгу напишу, а то времени совсем нет. Да и «темный» я в этом вопросе, в соцсетях совсем не сижу. Страница у меня есть, но я открою ее раз в месяц, полистаю и все. Бывает, что мне пишут, в гости зовут, а после этого сообщения месяц уж прошел. Я и не отвечаю. Вот так.

- А телевизор смотришь?

- Телевизор? Я «Сваты» только смотрю, представляешь? Не знаю почему, но нормальный фильм, можно смотреть. Между прочим, Ельцин телевизор совсем не смотрел. И раз уж человек известный и президентом стал, то я сразу подумал, а я чем хуже? Вот из-за Ельцина я и перестал смотреть телевизор. Это времени много занимает.

- На коронавирусной самоизоляции тебе довелось посидеть? Как оно?

- Самоизоляция? Еще как довелось! Пенсионерки наши от скуки нашили себе повязок и ходили в них. Я говорю: «Коронавирус? Кому вы нужны? Вас 10 человек?» А они отвечают: «Так надо, нам так сказали!» И вот нашим бедным бабкам пандемия огромное разнообразие в жизнь внесла. Теперь они никуда не ходят, зато дома у них куча повязок. Караул просто!

- Как жена Лена? Сын-то, наверное, уже совсем взрослый?

- А вот семейную тему я совсем не хочу затрагивать.

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