Антон Богданов: «Елки», как «Щелкунчик», можно смотреть каждый год

В одной из новелл Антон Богданов и Виктор Добронравов снялись вместе. Антон сыграл врача, а Виктор – отца девочки, которая лежит в больнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 декабря на экраны вышла уже восьмая часть «Елок». Спустя три года после «Елок последних» самая новогодняя комедия вернулась к зрителям. Из прежних героев остались только персонажи Ивана Урганта и Сергея Светлакова. На этот раз Борис и Женя решили встретить Новый год «правильно», но, понятно, что получилось «как всегда».

Остальные же герои и сюжеты – абсолютно новые. Филипп Киркоров снялся в роли охранника, похожего на… Филиппа Киркорова. Самих себя сыграли в «Елках» Ольга Бузова и комик Стас Старовойтов. В разных новеллах появились Дарья Мороз, Никита Ефремов, Виктор Добронравов.

Вновь снялся в одном из эпизодов Антон Богданов. Он опять играет врача-травматолога Дениса, но в основном в этих «Елках» выступает в роли режиссера и продюсера всего фильма. В августе на территории пермского завода «Морион» команда Антона снимала одну из новелл. А в сентябре более трех тысяч пермяков приняли участие в съемках финальной сцены, создав на площади перед Театром-театром огромную новогоднюю игрушку – звезду.

Накануне премьеры «Елок» «Комсомолка» пообщалась с Антоном Богдановым.

- «Елки» становятся такой же традицией как «Голубой огонек» на телевидении¸ это фильм для новогоднего настроения. Как вы считаете, Антон, вам удалось воссоздать эту атмосферу доброты и волшебства?

- Если говорить о новелле «Новогодний стартап», которую мы снимали в Перми, - очень надеюсь, что да. Потому что наша история основана на новогоднем чуде, которое обязательно воссоединит людей, рассорившихся много лет назад. И общая идея фильма тоже осталась прежней – волшебство и магия Нового года приносит нам счастье, добро, забываются старые обиды.

- А как получилось, что вы стали режиссером этого фильма?

- Просто. Мне позвонили, сказали: «Антон, мы хотим вернуть «Елки». Здорово, думаю, мне, как артисту, скучно второй год без «Елок». Сказали, что одну новеллу будут снимать в Перми и предложили стать ее режиссером. А я как раз снимал в Перми «Ивана Семенова». Давайте, говорю, попозже. Мне отвечают: «Нет, Антон, с тобой или без тебя, мы все равно снимать будем». «Ну, говорю, тогда давайте со мной».

История, которую мне предложили снимать, сначала была дурацкая. Абсолютно не смешная. И тогда Михаил Шулятьев написал оригинальный сценарий. Ребята в новелле играли совсем молодые, начинающие. Пять человек, очень классных. Думаю, сейчас они будут много сниматься.

Мы снимали только ночью, потому что днем «Морион» работал. Пять ночных смен - это тяжело. Всю территорию пришлось засыпать искусственным снегом, конфетти. Этот снег влетал в объектив камеры, залеплял его… Но это все технические детали.

Всю территорию пришлось засыпать искусственным снегом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Съемки проходили летом, а премьера состоялась в середине декабря. Как вам удалось уложиться в такие сжатые сроки?

- «Елки» примерно так всегда и снимались. Разные новеллы – это очень удобный формат, их снимают параллельно, а потом при монтаже превращают в полнометражную картину. Правда, финальный монтаж – дело непростое, и то, что получилось, и актеры, и режиссеры видят только на премьере.

- Одно время шли разговоры, что «Елки» могут стать сериалом.

- Про сериал не знаю, но когда мне предложили творчески возглавить эту часть елок, и она стала восьмой, я предложил положить восьмерку набок, чтобы она превратилась в знак бесконечности, и больше не закрывать «Елки». Зачем закрывать успешный проект? Надо просто менять все время новеллы. Эти «Елки» абсолютно омолодились, все новеллы изменены, кроме основной. «Щелкунчик» каждый год показывают. Пусть и «Елки» будут каждый год.

И еще я предложил Тимуру Бекмамбетову, чтобы люди присылали нам на сайт свои новогодние истории для сюжетов будущего фильма.

- Вы ранее говорили, что пермская история основана на реальных событиях, а теперь хотите, чтобы все новеллы были из жизни?

- Ну, в пермской новелле, можно сказать, перевернутая реальность. Хотя, то, что в Перми талантливые программисты, - соответствует истине. А вообще историй в стране очень много, и разных героев –смешных, трогательных…И если объявить народный конкурс, придет огромное количество хороших сюжетов. «Елки» всегда отличались народностью, были провинциальным фильмом в хорошем смысле слова.

- То есть у вас на будущий год уже есть планы?

- Зовут опять, да. Не знаю, надо ли? Все, конечно, очень круто, но устаешь каждый год в таком режиме...