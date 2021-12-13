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Общество13 декабря 2021 13:30

«Грабитель века» Александр Шурман: «Сейчас эта кассирша Аня борется со своей совестью»

Историю с кражей 23 миллионов в Красноярском крае прокомментировал знаменитый пермский экс-инкассатор
Алена ОВЧИННИКОВА
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12 лет назад «грабителю века» из Перми тоже пришлось прятаться от оперативников с миллионами.

12 лет назад «грабителю века» из Перми тоже пришлось прятаться от оперативников с миллионами.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Почти неделю в Красноярском крае ищут 30-летнюю кассиршу Анну Григорьеву, вынесшую из банка, где девушка работала, почти 23 миллиона рублей. Огромные деньжищи кассирша сначала спрятала в коробке под столом. А после того, как вынесла их из офиса, исчезла и бесследно растворилась, словно иголка в стогу сена.

Полиция показала, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка.

Полиция показала, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка.

Эта громкая история напомнила еще один случай, произошедший в Перми 12 лет назад. Его фигурантом стал знаменитый «грабитель века» Александр Шурман. Правда, сумма, которую удалось похитить ему, была в 10 с лишним раз больше – 250 миллионов!

Сделал это пермский экс-инкассатор без единого выстрела. А после кражи мешков с деньгами у родного банка он пять дней скрывался в лесу. Его фото тогда облетели все российские СМИ, но дерзкий поступок Шурмана не осудили, а, наоборот, поддержали миллионы простых россиян. Многие поставили себе в соцсетях статус «Беги, Шурман, беги!», всей душой поддерживая человека, которому повезло по-крупному. Но не на Таити и Багамах его нашли оперативники, а в лесу под Пермью, в холодной землянке. Там вместе с мешками и схоронился незадачливый грабитель.

Сейчас знаменитый Шурман давно на свободе, он отсидел срок от звонка до звонка. Живет у мамы в деревне в Верещагинском районе, занимается строительством, а когда задерживают зарплату, таксует.

Анна Григорьева. Фото: соцсети

Анна Григорьева. Фото: соцсети

- Я эту девушку тоже поддерживаю, - признался он «Комсомолке», узнав про это преступление. – Если у человека проблемы, то значит, проблемы и у организации, в которой он работает. И если загнанный в угол работник больше никакого выхода не видит, кроме как украсть деньги у работодателя, значит, проблемы у него очень серьезные. И работник на рабочем месте давно думает не о работе, а о том, как решить свою проблему. Сейчас в голове у этой девушки борются два полушария: одно говорит – беги, удача на твоей стороне, второе – совесть, которая убеждает, что деньги чужие и их надо отдать. В любом случае, у нее еще будет время, чтобы все это хорошенько обдумать.

Где сейчас прячется Анна Григорьева, не может предположить даже Шурман, который несколько дней укрывался от оперативников в лесу. В Красноярском крае стоит лютая зима, морозы и в лесной землянке уже не скроешься:

- Летом у нее было бы больше возможностей спрятаться так, чтобы ее не нашли.

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