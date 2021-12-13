«Грабитель века» Александр Шурман: «Сейчас эта кассирша Аня борется со своей совестью»

12 лет назад «грабителю века» из Перми тоже пришлось прятаться от оперативников с миллионами. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Почти неделю в Красноярском крае ищут 30-летнюю кассиршу Анну Григорьеву, вынесшую из банка, где девушка работала, почти 23 миллиона рублей. Огромные деньжищи кассирша сначала спрятала в коробке под столом. А после того, как вынесла их из офиса, исчезла и бесследно растворилась, словно иголка в стогу сена.

Полиция показала, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка.

Эта громкая история напомнила еще один случай, произошедший в Перми 12 лет назад. Его фигурантом стал знаменитый «грабитель века» Александр Шурман. Правда, сумма, которую удалось похитить ему, была в 10 с лишним раз больше – 250 миллионов!

Сделал это пермский экс-инкассатор без единого выстрела. А после кражи мешков с деньгами у родного банка он пять дней скрывался в лесу. Его фото тогда облетели все российские СМИ, но дерзкий поступок Шурмана не осудили, а, наоборот, поддержали миллионы простых россиян. Многие поставили себе в соцсетях статус «Беги, Шурман, беги!», всей душой поддерживая человека, которому повезло по-крупному. Но не на Таити и Багамах его нашли оперативники, а в лесу под Пермью, в холодной землянке. Там вместе с мешками и схоронился незадачливый грабитель.

Сейчас знаменитый Шурман давно на свободе, он отсидел срок от звонка до звонка. Живет у мамы в деревне в Верещагинском районе, занимается строительством, а когда задерживают зарплату, таксует.

Анна Григорьева. Фото: соцсети

- Я эту девушку тоже поддерживаю, - признался он «Комсомолке», узнав про это преступление. – Если у человека проблемы, то значит, проблемы и у организации, в которой он работает. И если загнанный в угол работник больше никакого выхода не видит, кроме как украсть деньги у работодателя, значит, проблемы у него очень серьезные. И работник на рабочем месте давно думает не о работе, а о том, как решить свою проблему. Сейчас в голове у этой девушки борются два полушария: одно говорит – беги, удача на твоей стороне, второе – совесть, которая убеждает, что деньги чужие и их надо отдать. В любом случае, у нее еще будет время, чтобы все это хорошенько обдумать.

Где сейчас прячется Анна Григорьева, не может предположить даже Шурман, который несколько дней укрывался от оперативников в лесу. В Красноярском крае стоит лютая зима, морозы и в лесной землянке уже не скроешься:

- Летом у нее было бы больше возможностей спрятаться так, чтобы ее не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня заставляли так делать»: укравшая почти 23 миллиона кассирша Анна Григорьева могла сделать это из-за долгов мужа

Стало известно, что через два дня после кражи и за два дня до исчезновения она пыталась покончить с собой (Подробнее...)