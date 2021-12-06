«Даже слушать страшно этот душераздирающий крик». Пермяки рассказали в соцсетях о мальчике, 14 лет сидящем в четырех стенах

В свои 14 лет мальчик не может говорить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Даже слушать страшно этот крик», «А у вас не складывается ощущения, что этого ребенка там просто насилуют?», «Как соседи столько лет смотрят на это?», - разразились гневными комментариями подписчики группы в Instagram chp_59.

Накануне в паблике было опубликовано видео, на котором слышно, как из квартиры в пермской девятиэтажке раздаются стуки и чей-то душераздирающий крик. Как пояснил автор видео, его главная цель - придать огласке историю непростого соседства в доме на улице Гашкова, 21.

- За этой дверью живут люди, ведущие асоциальный образ жизни, - написал автор. - Все бы ничего, если бы мать с отцом просто пили и дебоширили бы между собой. Но сначала все это происходило на глазах у первой дочери, которая как только выросла, сразу уехала. Но мамаша родила второго ребенка с полным набором всевозможных болезней. Это случилось 13 лет назад, но этого малыша и по сей день никто не видел! Они его закрыли на долгие годы, он растет в квартире, без возможности выйти. Эти ужасные люди держат взаперти человека. Его только слышно! Дичайший крик этого подросшего мальчика слышат даже в соседнем подъезде. А его мать водит в квартиру кучу народу сомнительной внешности. Постоянные попойки теперь намного страшнее, мы все страдаем от ее притона, вони, шума и ужаснейших визгов и криков этого ребенка. Она начинает реветь и умолять, чтоб мы потерпели, ведь это ее ребенок, она никуда его не отдаст. А 4 декабря здесь снова было шумно, эти странные мужики и мать ребенка были в полном опьянении. Они что-то делали с этим мальчиком, он орал так громко, что я записала видео около их квартиры, ведь даже слушать этот крик было страшно.

Чтобы понять, что происходит за дверями квартиры, наводящей ужас на соседей, едем в микрорайон Вышка II. На этаже входная дверь на две квартиры раскурочена, словно ее штурмовал ОМОН. Звоним, спрашиваем про ребенка, которого много лет держат взаперти.

- Его никто здесь не обижает, - быстро хлопнул дверью мужчина.

Зато женщина, живущая по соседству с неблагополучной квартирой, оказалась более словоохотлива, ведь она уже на стены готова лезть от такого соседства.

- Мы купили эту квартиру в 2000 году, - рассказала она. - И все нормально было, пока соседка не родила второго ребенка. Это 13 лет назад произошло, но мы ни разу его тех пор не видели, зато слышим хорошо. Он вырос и долбится в стены. А еще кричит! А взрослые закрывают его в комнате, а сами включают музыку и пируют-веселятся на кухне. А когда его выпускают, он визжит да прыгает. И такое может происходить и ночью, и днем. А родители, чтобы его успокоить, начинают орать. И так часа по полтора каждую ночь. У меня из-за этого давление, голова трещит, я звоню им и прошу: «Эля, успокой ты это, останови или сдай его куда-нибудь!» А она говорит, что никуда сдавать своего сына не собирается. Конечно, ей деньги важнее, которые она получает по уходу за ребенком-инвалидом, чтобы пить-гулять. Еще мы с соседями умоляли ее перестать водить пьяные компании, но все без толку. И мы уже устали страдать от этого. Таким людям просто нельзя жить в общественном доме с другими людьми.

Комната подростка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В наводящую ужас квартиру нас все-таки пустили. Дверь со второй попытки открыла сама хозяйка Эльвира. Квартира, где живет 14-летний мальчик, издавала стойкий запах табака и застарелого перегара. И хозяйка - женщина явно «под шофе», начала рассказывать о своей непростой жизни.

- Моего сына зовут Дима (имя изменено -Ред.), 14 лет назад генетик сказал мне, что он вырастет овощем, - горечью в голосе говорит Эльвира. – Раньше я работала на вредном производстве и у меня тяжелый ребенок родился. У него просто нет мозгов, это такой диагноз. Такое раз на миллион бывает и как раз мне попался, я что могу с этим сделать? Он неадекватный, не разговаривает и сам ничего делать не может: сидит на диване и качается, или лежит, или бьет себя по голове, или кричит и бьет по стенам. Ни мультики смотреть, ни в компьютер играть, - это ему не интересно. Ну, музыку иногда послушать может. А если его на улицу вывести, так он возьмет и ляжет на землю. А у меня нет столько здоровья, чтобы его таскать! Соседи мне говорят, сдайте вы его! А как я могу его сдать? Он мой ребенок и я буду жить с ним! Кормлю я его с ложки, он сыт, умыт. Нас ведь все проверяют, и вопросов к нам нет. Эти соседи пускай своих детей отдают, а я своего ребенка сама растить буду!

Мама не собирается бросать своего сына. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эльвира поделилась, что уже задумываемся о том, чтобы продать свою трешку и переехать в частный дом.

- Потому что таких соседей, которые говорят сдать родного ребенка, мне не надо. Я никому его не отдам! – всхлипывает мать.

Вот как «Комсомольской правде» прокомментировали эту историю в краевом главке:

- Сотрудники полиции Мотовилихинского района Перми проводят проверку по факту обращения местной жительницы о том, что у соседей несовершеннолетний сын находится в социально-опасном положении, - ответили на наш запрос в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По указанному адресу неоднократно выходила инспектор ПДН, но дверь никто не открывал. 5 декабря сотрудники полиции смогли попасть в квартиру. Они осмотрели жилище, бытовые условия, в которых проживает ребенок, опросили родителей и соседей. В отношении матери и отца несовершеннолетнего составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. В настоящее время проверка продолжается, по окончании которой материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ребенок остался в семье, а родителям за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего» грозит теперь административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа от 100 до 500 рублей.

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