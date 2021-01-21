«Увидел в окне силуэт ребенка». Как спасли 9-летнюю девочку из Перми, которая несколько лет провела взаперти

Девочка ни разу не была в школе и практически не выходила на улицу Фото: Анна Маркова

Девочке из Перми, которая лишь недавно смогла обнять свою родную маму, сейчас девять. Последние несколько лет она прожила в частном доме своей бабушки в Орджоникидзевском районе Перми. Ни с кем не общалась, и несмотря на то, что должна учиться в третьем классе, в школу ни дня не ходила.

Эту шокирующую историю, в которую сложно поверить в 21 веке, рассказали судебные приставы, которым на днях пришлось исполнять решение суда о передаче ребенка от бабушки на воспитание к родной матери. Причину, по которой девочка жила не у 35-летней мамы, а у бабушки, ни в службе судебных приставов, ни в районном суде не сообщают, так как в этой истории затронуты интересы несовершеннолетнего.

Известно только, что мама за последние несколько месяцев неоднократно пыталась вернуть себе дочь. Она приходила к дому бабушки с полицией и органами опеки, но ни разу на стук в дверь пенсионерка не открыла, создавая впечатление, что дома никого нет. Войти без решения суда в помещение должностные лица не могли.

Мать девочки очень переживала за судьбу ребенка. Из-за того, что бабушка задолжала по коммунальным платежам за свой частный дом, который отапливался газом, коммунальщики отключили его от системы подачи тепла. В итоге и сама нелюдимая хозяйка, и ее маленькая внучка вынуждены были зимовать в промерзшем помещении.

А уж чем они там питались, остается только догадываться. Хотя говорят, что единственная причина, по которой пожилая затворница выходила из дома – это поход в ближайший продуктовый магазин.

Чтобы вернуть себе дочь, в октябре 2020-го года пермячка подала иск в суд об определении места жительства ребенка с ней. В середине декабря судья Орджоникидзевского суда рассмотрела дело и вынесла решение, что место жительства несовершеннолетней должно быть определено с матерью. 30 декабря исполнительный лист с этим решением ушел в службу судебных приставов.

- Вместе с мамой девочки судебный пристав-исполнитель пришел к дому, где жила бабушка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Пристав начал стучать в двери, ходил вокруг дома, заглядывал в окна. Ситуация была стандартная: внутри стояла полная тишина, было полное впечатление, что дома никого нет. Но пристав, исполнявший это решение суда – человек очень ответственный, он редко сдается после первой неудачи и продолжал ходить вокруг дома и стучать, пока наконец-то не увидел в окошке силуэт девочки.

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого стало ясно, что ребенок находится внутри. И мужчина продолжал настойчиво стучать в окна и двери до тех пор, пока бабушка не выглянула на улицу.

- Я судебный пристав, - показал он документы бабушке. – У меня на руках решение суда, и я никуда не уйду, пока его не исполню.

Переговоры шли очень долго, в итоге пенсионерка сдалась, и отпустила девочку на улицу. Пристав взял ее за руку и передал матери.

Сейчас надзорные органы планируют проверить законность действий бабушки, условия проживания ребенка в доме и причину, по которой девочка не посещала школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми бабушка несколько лет держала взаперти 11-летнюю внучку

Девочка ни разу не была в школе и практически не выходила на улицу (Подробнее...)