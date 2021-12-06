В Минздраве рассказали, как будут работать пункты вакцинации на неделе с 6 по 12 декабря в Перми

В Перми на неделе будут открыты 6 пунктов вакцинации без предварительной записи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми на неделе с 6 по 12 декабря будут работать шесть пунктов вакцинации. В них можно сделать прививку против коронавирусной инфекции, гриппа, а также пневмококковой инфекции без предварительной записи. Обратите внимание, что 7-10 декабря в пункте в ТРК «Семья», ул. Революции, 13 в наличии будет только вакцина «Спутник Лайт». Подробнее о работе пунктов сообщили в Минздраве Прикамья, публикуем режим работы:

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 6-10 декабря с 12.00 до 20.00; 11-12 декабря с 12.00 до 16.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 7-12 декабря с 11.00 до 17.00; Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

«Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 6-10 декабря с 11.00 до 17.00; 11-12 декабря с 10.00 до 18.00. Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 6-10 декабря с 14.00 до 20.00; 11-12 декабря с 12.00 до 18.00.

7-10 декабря в наличии будет только вакцина «Спутник Лайт». 6, 11 и 12 декабря - вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа.

Сбербанк, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 6-10 декабря с 10.00 до 15.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 7 и 9 декабря с 10.00 до 12.00. Вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Не забывайте взять с собой паспорт и СНИЛС, перед вакцинацией - осмотр врача.

Кстати, по последним данным, в Прикамье вакцинацию против коронавируса первым компонентом прошли 1 млн 78 тыс. жителей (53,6 % от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Вакцинацию в регионе проводят 63 медицинские организации.