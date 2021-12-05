«Помогите, сыну плохо, он не дышит». В Перми инспекторы спасли ребенка, который потерял сознание прямо на улице

Инспекторы ДПС Алексей Галямшин и Эдуард Томилин отвезли ребенка в больницу. Фото: ГИБДД по городу Перми.

- Огромное человеческое спасибо инспекторам, которые помогли спасти моего сына, - написала благодарственные слова мама двухлетнего мальчика.

В конце ноября вместе с сыном они приехали из Косинского района в краевую столицу, чтобы сдать анализы в одной из лабораторий на улице Мира. Мальчику стало плохо прямо в такси, он начал задыхаться. В лаборатории, куда они зашли, вызвали «скорую» и дали нашатырь, но малышу становилось все хуже. Тогда женщина схватила ребенка на руки, выскочила на улицу и побежала в сторону Краевой больницы. К счастью, на дороге она увидела патрульный автомобиль.

Службу на дороге несли инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Алексей Галямшин и лейтенант Эдуард Томилин.

- Испуганная женщина подбежала к нам и сказала: «Помогите, сыну плохо, он не дышит», - вспоминает инспектор. – Мы с напарником посадили их в автомобиль, включили проблесковые маячки и поехали в Краевую детскую клиническую больницу на улице Баумана. Мы добрались до места за считанные минуты. Напарник взял мальчугана на руки и побежал в приемное отделение, он уже был без сознания.

Медики без промедления отвезли ребенка в реанимацию и оказали необходимую помощь. Выяснилось, что него случился отек Квинке.

- Все произошло буквально за считанные минуты, мама мальчика поблагодарила нас в больнице за помощь, что быстро довезли, - говорит Алексей Галямшин. – На самом деле ничего особенного мы не сделали, работа у нас такая.

Сейчас мальчик идет на поправку и если бы не инспекторы, страшно подумать, как бы все могло закончиться.

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