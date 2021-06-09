Мчались с мигалками и громкоговорителем: как в Пермском крае спасали женщину, которую укусила гадюка

Инспекторы помогли быстро доставить женщину, которую укусила гадюка до больницы. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Переполох случился 16 мая в поселке Ергач Кунгурского района. «Беда, дочку змея укусила», - забежав в панике, сказала соседям Татьяна.

Днем 33-летняя Дарья Устинова перебирала в сарае рядом с домом вещи. Женщина потянулась к стеллажу, и почувствовала резкую боль. Одернув руку, она с ужасом увидела, как сверху на нее смотрит змея. В голове мелькнуло: «Господи, а ведь возле сарая часто играют дети», но в этот момент помощь нужна была Дарье и как можно скорее.

Ситуация была серьезная, женщину укусила гадюка, медлить нельзя. Чтобы спасти Дарью – нужно было ввести противоядие. Благо на даче была и мама Дарьи. Татьяна Аркадьевна позвала соседей, чтобы обезвредить змею, а сама усадила дочь в машину и помчалась в Кунгур. Помочь пострадавшей могли только в больнице, нужно было вводить противоядие.

Дарье становилось хуже, рука стала опухать м синеть. Татьяне Аркадьевне приходилось не только управлять автомобилем, но и поддерживать дочь, которая слабела с каждой секундой.

Выехав на узкую трассу, соединяющую Ергач и Кунгур, машина попала в затор, автомобильный поток двигался очень медленно, съедая драгоценное время, необходимое для введения сыворотки.

Татьяна Аркадьевна увидела наряд дорожно-патрульной службы, который обеспечивал безопасность дорожного движения. Женщина попросила у полицейских помощи. Она рассказала, что ее дочь укусила гадюка и ее срочно нужна отвезти в больницу.

Укус гадюки не смертельный, если вовремя оказать медицинскую помощь.

- Времени на раздумье у нас не было, – вспоминает инспектор ДПС Антон Гедровец. – Состояние пострадавшей девушки ухудшалось буквально на глазах.

На патрульном автомобиле с включенным маячками и сиреной инспекторы доставили пострадавшую до приемного отделения городской больницы Кунгура. Там женщине срочно оказали медпомощь. Сейчас Дарья чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку.

- В той ситуации была дорога каждая минута, а без помощи ребят – сотрудников ДПС – мы бы не смогли так быстро добраться до больницы и получить медпомощь, – говорит Татьяна Аркадьевна.

Семья из поселка Ергач написала руководству межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» письмо со словами признательности в адрес сотрудников ДПС лейтенантов полиции Дмитрия Печерских и Антона Гедровца.

ВАЖНО!

Вакцина от укуса гадюки есть в больницах Пермского края, она поможет, если обратиться за медпомощью в течении суток после укуса - чем раньше, тем лучше, - говорит токсиколог МСЧ №9 в Перми Владимир Фадеев. – Укушенному вводятся противоаллергенные, гормональные препараты. Период выздоровления может длиться от нескольких дней до месяца, а у кого-то могут возникнуть и различные осложнения. Так что лучше все-таки избегать укуса гадюк. Что делать, если она все же укусила? Ни в коем случае не перетягивать укушенную конечность жгутом, как советуют некоторые! Яд застоится в одном месте, и будет только хуже. Совет высасывать яд из ранки также из разряда бесполезных - зуб гадюки длинный, как шило, и яд проникает очень глубоко.