Список пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса в Перми на 4 и 5 декабря

В Перми в выходные будет работать 5 пунктов вакцинации. Фото: архив "КП"

В Перми в выходные 4 и 5 декабря будут работать пять пунктов вакцинации, об этом сообщили в Минздраве региона. В них можно сделать прививку от коронавируса и гриппа. Публикуем список пунктов вакцинации с адресами и режимом работы. Не забудьте взять паспорт и СНИЛС.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):

4-5 декабря с 12.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):

4-5 декабря с 11.00 до 17.00. Здесь также есть вакцина от пневмококковой инфекции.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж):

4-5 декабря с 12.00 до 18.00.

В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТЦ «КИТ на Гайве», ул. Писарева, 29а (3-й этаж, около лифта):

4 декабря с 11.00 до 18.00.

«Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж):

4-5 декабря с 10.00 до 17.00.

Кстати, в Прикамье на 3 декабря выявили еще 693 новых заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло отметки в 142 848 случаев.

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